Erol Bulut: Çok üzgünüz

Fenerbahçe Teknik direktörü, “Kupa da lig kadar devam etmek istediğimiz bir kulvarda. Çok üzgünüz. Artık tüm enerjimizi lige vereceğiz” dedi

Giriş: 10.02.2021 06:50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray yenilgisi sonrası Türkiye Kupası'ndan da elenilmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Kupa da lig kadar devam etmek istediğimiz bir kulvarda. Gerçekten çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların beklentilerini karşılayamadığımızın farkındayız bu yüzden üzüntümüz daha da artıyor" ifadelerini kullandı.

ÇOK ÖNEMLI BIR MAÇIMIZ VAR
Erol Bulut, 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularının uzatmalarda yorgunluğu kaldıramadığının da altını çizerek "Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar ama 1 kişi eksik olunca oyundan düşmeler normal oluyor. İstemediğimiz bir sonuç oldu" şeklinde konuştu. Sarı-lacivertli teknik adam artık Süper Lig'e baktıklarını sözlerine ekleyerek "Bundan sonra bütün enerjimizi lige vereceğiz. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var, ona hazırlanacağız" dedi.

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