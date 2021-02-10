Alanyaspor da onu yaptı! Galatasaray'a karşı 17 yıl sonra...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Akdeniz temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından, Galatasaray'a karşı bir Anadolu takımının 17 yıl sonra aynı başarıyı yakaladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş: 10.02.2021 23:24

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Alanyaspor'u TT Stadı'nda konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından Alanyaspor adını yarı finale yazdırırken, Akdeniz temsilcisi, bu sezon evinde Galatasaray'ı 2. kez yendiği ortaya çıktı. Alanyaspor, Süper Lig'de de Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

17 YIL SONRA BİR İLK
Bununla beraber Alanyaspor'un, Galatasaray'a karşı 18 yıl sonra bir ilk yaşadığı ortaya çıktı. Akdeniz temsilci ile beraber 17 sene önce, 2003-04 sezonunda Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı deplasmanda 2 kez mağlup etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyonu yorumladı
Alanyaspor da onu yaptı! Galatasaray'a karşı 17 yıl sonra...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası hakem isyanı | İZLEYİN
Younes Belhanda Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Finale çıkmak istiyorduk ama olmadı"
Galatasaraylı Gedson Fernandes Alanyaspor maçında tarihe geçti!
BİZE ULAŞIN