Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Alanyaspor'u TT Stadı'nda konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından Alanyaspor adını yarı finale yazdırırken, Akdeniz temsilcisi, bu sezon evinde Galatasaray'ı 2. kez yendiği ortaya çıktı. Alanyaspor, Süper Lig'de de Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

17 YIL SONRA BİR İLK

Bununla beraber Alanyaspor'un, Galatasaray'a karşı 18 yıl sonra bir ilk yaşadığı ortaya çıktı. Akdeniz temsilci ile beraber 17 sene önce, 2003-04 sezonunda Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı deplasmanda 2 kez mağlup etmişti.

