Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu!

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemi ise Erdinç Sezertam oldu. Bu akşam 20.45'te oynanacak mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Giriş: 09.02.2021 11:38 Güncelleme: 09.02.2021 11:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyfek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde bu akşam, Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklamayla mücadelede Fırat Aydınus'un düdük çalacağı öğrenilirken, Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre VAR odasında Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Erdinç Sezertam olacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:

9 Şubat Salı

20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Şubat Çarşamba

20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

11 Şubat Perşembe

17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

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