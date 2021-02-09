Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyfek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde bu akşam, Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
TFF'den yapılan açıklamayla mücadelede Fırat Aydınus'un düdük çalacağı öğrenilirken, Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre VAR odasında Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Erdinç Sezertam olacak.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
11 Şubat Perşembe
17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.