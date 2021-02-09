Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Rakiplerini bir bir eleyerek çeyrek finale yükselen son 8 takım kıyasıya rekabet edecek. Zorlu eşleşmelerin olduğu çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği müsabaka 9 Şubat Salı günü 20.45'te başlayacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Atilla, Lemos, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Sinan, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Papiss Cisse.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.