Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ZTK maçları ATV ile A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Başakşehir yarı final için kozlarını paylaşacak.
Heyecan fırtınası ATV ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve VAR sistemi kullanılacak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
9 ŞUBAT 20.45: Fenerbahçe - Başakşehir
10 ŞUBAT 20.45: Galatasaray - Alanyaspor
11 ŞUBAT 17.45: Sivasspor - Antalyaspor
11 ŞUBAT 20.45: Konyaspor - Beşiktaş
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