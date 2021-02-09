Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ZTK maçları ATV ile A Spor'da!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yarı final için sahaya çıkacak. Nefes kesecek maçlar ATV ve A Spor’da yayınlanacak. İşte detaylar...

Giriş: 09.02.2021 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Başakşehir yarı final için kozlarını paylaşacak.

Heyecan fırtınası ATV ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve VAR sistemi kullanılacak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

9 ŞUBAT 20.45: Fenerbahçe - Başakşehir

10 ŞUBAT 20.45: Galatasaray - Alanyaspor

11 ŞUBAT 17.45: Sivasspor - Antalyaspor

11 ŞUBAT 20.45: Konyaspor - Beşiktaş

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ZTK maçları ATV ile A Spor'da!
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı!
Kupada heyecan fırtınası!
"Turkuvaz Medya’ya teşekkürler"
BİZE ULAŞIN