Aykut Kocamanlı Başakşehir ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Giriş: 10.02.2021 00:06

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Başakşehir, uzatmalara giden maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda J.Fernandes ve Gulbrandsen'in golleriyle 2-1 yenerek kupanın dışına itti ve adını yarı finale yazdırdı. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresindeki ilk galibiyetini de Kadıköy'de, Fenerbahçe'ye karşı elde etmiş oldu. İstanbul temsilcisi, ayrıca yeni çalıştırıcısıyla ilk gollerini de sarı-lacivertli ağlara bıraktı.
M.Başakşehir, Kocaman ile ligde Galatasaray'a 3-0, Karagümrük'e de 1-0 kaybetmişti.

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