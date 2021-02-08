Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinde görev yapacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında düdük Fırat Aydınus'ta olacak.



Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:



9 Şubat Salı



20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



10 Şubat Çarşamba



20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen



11 Şubat Perşembe



17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu



20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık