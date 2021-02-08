Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Zorlu karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Fenerbahçe ile Beaşakşehir arasında oynanacak zorlu karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Giriş: 08.02.2021 14:30 Güncelleme: 08.02.2021 14:49

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinde görev yapacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında düdük Fırat Aydınus'ta olacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:

9 Şubat Salı

20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Şubat Çarşamba

20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

11 Şubat Perşembe

17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

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