Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Çeyrek finalde Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor - Antalyaspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçlarının programı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 20.01.2021 13:09 Güncelleme: 20.01.2021 13:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Çeyrek finalde Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor - Antalyaspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçlarının programı belli oldu.

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