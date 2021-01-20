Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Çeyrek finalde Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor - Antalyaspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçlarının programı belli oldu.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı, Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi 10 Şubat Çarşamba, Konyaspor - Beşiktaş mücadelesi ise 11 Şubat Perşembe günü oynanacak.
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