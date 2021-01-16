"Turkuvaz Medya’ya teşekkürler"

Kura çekimine katılan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, görüşlerini paylaştı. Türkiye Kupası'nın beklentilerini karşıladığını söyleyen Altıntop, "Tek maçlı sistem heyecan katıyor. Futbol kalitesinin arttığını düşünüyorum. Bu maçlarda uzatmalar, penaltılar, güzel goller ve büyük mücadele vardı. Turu geçenleri tebrik ediyoruz. Sonuçta burada bir emek var. Umarım güzel maçlar sürer ve performanslar artarak devam eder" dedi. Kupayı kazanan takımın Avrupa kupalarına direkt katılım gösterdiğini hatırlatan Hamit Altıntop, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etti. Altıntop, "Kura herkese hayırlı olsun. Çok zor olacağını her takım biliyor. İçeride oynamak her zaman avantajdır. Ümit ediyorum ki kaliteli maçlar olur. Finali kazanmak Avrupa'ya gitmek demek. Üç maçta Avrupa'ya gidebilirsiniz. İsim sponsoru Ziraat Bankası'na ve yayıncı kuruluş Turkuvaz Medyaya teşekkür ediyorum" diye konuştu.