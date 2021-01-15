Alanya döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor, Erzurumpor'u 4-1 mağlup etti. 7'de Oltan'ın golüyle geri düşen turuncu- yeşilliler, 14. dakikada beraberliği yakaladı. Siopis, Donald'tan kaptığı topu daha sonra soldan içeriye girerek ortaladı. Babacar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.





DAVIDSON BİTİRDİ

24'TE köşe atışında Bakasetas topu ceza alanına ortaladı. Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1. 57'de Babacar bir kez daha ağları buldu ve farkı ikiye çıkarttı: 3-1. 77'de Bakasetas'ın asistinde Davidson son sözü söyledi: 4-1. Bu sonuçla ligdeki kötü gidişe 'dur' diyen Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 8'e yazdırmayı başardı.





Alanya Teknik Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Son 8'e kaldığımız için sevinçliyiz. Geçen sene final oynadık. Bu sene de kupayla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.





ERZURUM

Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bizim için önemli olan lig. Oynamayan oyuncularımızın performansını görmek istedik. Yolumuza ligde devam edece