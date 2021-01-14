Ne de olsa şampiyon!

KUPANIN 2016-17 şampiyonu Konyaspor'la, ligin flaş ekibi Gaziantep FK, kozlarını Konya'da paylaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 11'de Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışı sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Anicic'in gelişine vuruşuyla, 1-0 öne geçti. 39'da Konya farkı ikiye çıkardı. Ömer Ali'nin ceza sahasının yan çizgisinden vuruşunda, meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu. İkinci yarıda farkı eritmek isteyen kırmızı-siyahlılar, kalesinde tehlikeler de yaşadı. Konya ekibi, Musa ve Bytyqi'yle gol fırsatlarından yararlanamadı. Antep, 90+4'te Muhammet'in jeneriklik röveşatasıyla farkı bire indirse de kalan sürede skor değişmedi ve çeyrek finale adını yazdıran taraf Konyaspor oldu.