Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Valencia, Ferdi, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin

NOVAK LİG MAÇINA YETİŞİYOR

Öte yandan Ankaragücü karşısında sarı kart cezası nedeniyle Caner Erkin forma giyemeyecek. Hafta sonundaki lig maçı için Novak'ın yetişeceği belirtildi. Salonda çalışan Novak'ın 1-2 güne takımla çalışmalara katılacağı ve Ankaragücü maçında Caner'in yerine sol bekte forma giyebileceği aktarıldı.

GÖKHAN KATILMADI

Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.