Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Ligde çıkış yakalayan Fenerbahçe, yükselişe geçmek isteyen Kasımpaşa'yı eleyerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Her iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 14.01.2021 08:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Valencia, Ferdi, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin

NOVAK LİG MAÇINA YETİŞİYOR

Öte yandan Ankaragücü karşısında sarı kart cezası nedeniyle Caner Erkin forma giyemeyecek. Hafta sonundaki lig maçı için Novak'ın yetişeceği belirtildi. Salonda çalışan Novak'ın 1-2 güne takımla çalışmalara katılacağı ve Ankaragücü maçında Caner'in yerine sol bekte forma giyebileceği aktarıldı.

GÖKHAN KATILMADI

Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Çaykur Rizespor: 1-0 | (Ziraat Türkiye Kupası) MAÇ SONUCU ÖZET
Beşiktaş Rizespor maçının ardından Sergen Yalçın'dan transfer sözleri! "2 oyuncu istedim"
İşte Çaykur Rizespor'un Beşiktaş maçında penaltı beklediği pozisyon
BİZE ULAŞIN