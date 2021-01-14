Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...





GOL: FENERBAHÇE 1-0 KASIMPAŞA | İZLEYİN



FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 20:45'te başladı ve ATV'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20:45'te başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlendi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut, ligde oynadıkları BB Erzurumspor maçına göre Kasımpaşa mücadelesine 6 farklı isimle çıktı. Teknik adam, Altay Bayındır, Ozan, Tisserand, Thiam'ı yedek soyundururken, Pelkas ve Sadık Çiftpınar'ı kadroya dahil etmedi. Bu oyuncuların yerine ise Harun Tekin, Lemos, Serdar, Ferdi, Cisse ve Samatta görev aldı. Erol Bulut, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Harun, Nazım, Serdar, Lemos, Caner, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta."

HARUN TEKİN BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı. Sarı-lacivertli ekibin 15 Kasım tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında görev alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, bu sezon ilk kez bir resmi maçta sahaya çıktı. Sakatlığı sonrasında ameliyat olan ve kupada oynanan Sivas Belediyespor ile Karacabey Belediyespor maçlarını kaçıran Harun, Kasımpaşa maçında kalede yer aldı.

LEMOS 47 GÜN SONRA 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Uruguaylı futbolcu Lemos, 47 gün sonra Kasımpaşa maçı ile ilk 11'de yer aldı. En son ligde 29 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş maçında görev alan ve sakatlık yaşayan Lemos, uzun bir süre sahadan uzak kalmıştı. Beşiktaş maçının ardından 4 karşılaşmada forma giyemeyen Uruguaylı stoper, 3 maçta ise yedekler arasında şans bekledi. Lemos, Kasımpaşa maçında ise 47 gün sonra ilk 11'de sahadaki yerini aldı.

İSMAİL YÜKSEK KADRODA

Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksektepe, teknik ekibin talebi doğrultusunda takıma dahil oldu. Takımla birlikte idmanlara çıkan İsmail Yüksek, ZTK'daki Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı.