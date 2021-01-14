Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.



MERT HAKAN 90'DA KIZARDI!

Fenerbahçe'de Mert Hakan 90. dakikada Aytaç Kara ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yere düştü. 26 yaşındaki futbolcu, yerdeyken rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü.





SAMATTA 104 GÜN SONRA GOL ATTI!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı. Müsabakanın 51. dakikasında Caner'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tanzanyalı forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Samatta, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.

Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini Ozan Tufan'a bıraktı.



HARUN TEKİN BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev aldı. Sarı-lacivertli ekibin 15 Kasım tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında görev alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, bu sezon ilk kez bir resmi maçta sahaya çıktı. Sakatlığı sonrasında ameliyat olan ve kupada oynanan Sivas Belediyespor ile Karacabey Belediyespor maçlarını kaçıran Harun, Kasımpaşa maçında kalede yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Hodzic kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

24'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş savunma arkasına sarktı ve pasını tekte Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan Gümüş'ün vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

29'uncu dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Thelin yükseldi, Harun Tekin son anda topa müdahalede bulundu.

40'ıncı dakikada Hodzic ceza sahasına girdi ve şutla pas karışımı bir vuruş yaptı, Thelin topa dokunmayı denedi ancak başarılı olamadı.

45'inci dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

46'ncı dakikada Hodzic'in pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Harun'un da müdahalesiyle üstten auta gitti.

51'inci dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Samatta, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0.

60'ıncı dakikada içeriye gelen sert ortaya Thelin istediği vuruşu yapamadı ve kaleci Harun Tekin topu çeldi.

61'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Luckassen kafa vuruşunu yaptı, savunma topu kornere gönderdi.

87'nci dakikada savunmadan seken topu ceza sahası yayında önünde bulan Alan, sert bir vuruş çıkarttı ancak top kalenin yanından dışarı çıktı.

89'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Cisse, topu çektikten sonra vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

90'ıncı dakikada faul yaptıktan sonra yerde kalan Mert Hakan Yandaş, rakibine sinirlendikten sonra yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



