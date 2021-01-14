Başakşehir 5 golle turladı

2016-17 finalisti Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor’u 5-1 yenip çeyrek finale yükseldi.

Giriş: 14.01.2021 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Tuzlaspor'u 5 farklı geçerek, çeyrek final biletini aldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri; Demba Ba, İsmail (K.K.), Aleksic, Ravil, ve İrfan Can'dan geldi. Tuzla'nın golünü ise Vedat kaydetti. Başakşehir'in Milan'dan yeni stoper transferi Duarte de ikinci yarıda görev aldı.

SKRTEL İLE YOLLAR AYRILDI

Başakşehir'de Skrtel ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, aşil tendonu kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 36 yaşındaki tecrübeli stoperin mukavelesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu sezon kontratı bitecek Skrtel, 10 lig, 5 de Şampiyonlar Ligi maçında oynadı. İstanbul ekibi, Skrtel'in yerine Leo Duarte'yi transfer etmişti.

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