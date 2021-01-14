Alanyaspor BB Erzurumspor: 4-1 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası maç özeti)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Alanyaspor, turda BB Erzurumspor'u evinde ağırladı ve mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Alanysapor'un golleri 14', 57' Babacar, 24' Caulker, 77' Davidson'dan geldi. Erzurumspor'un tek golü 7'de Oltan'dan geldi. Alanyaspor bu skorla adını bir üst tura yazdırdı.