Yiğido 116’da güldü

A Spor’dan yayınlanan maçta Sivasspor, Adana Demir’i uzatmalarda eledi. Yasin’le öne geçen Yiğidolar’a Yunus cevap verdi, 116’da Yatabare fişi çekti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar, 37. dakikada Isaac Cofie'nin harika pasında Yasin Öztekin'in golüyle öne geçti: 1-0. 44. dakikada Okan Alkan'ın nefis asistinde Yunus Akgün'ün direkten ağlara giden şutuyla denge geldi. Normal sürede eşitlik bozulmadı. Uzatmalarda Fajr'ın ortasına vuran Yatabare sonucu belirledi: 2-1. ZOR DA OLSA KAZANDIK Sivas hocası Rıza Çalımbay, 'Her ne kadar alt ligde de olsa güçlü bir rakiple oynadık. Maç uzatmalara gitmeyebilirdi. Çok pozisyona girdik bunları atmalıydık. Hemen ligdeki maça odaklanmalıyız' diye konuştu.