Yiğido 116’da güldü

A Spor’dan yayınlanan maçta Sivasspor, Adana Demir’i uzatmalarda eledi. Yasin’le öne geçen Yiğidolar’a Yunus cevap verdi, 116’da Yatabare fişi çekti.

Giriş: 13.01.2021 06:50