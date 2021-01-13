Tuzlaspor - Başakşehir | 11'LER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Tuzlaspor'a konuk oluyor.
Covid 19 nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.
Kupada şu ana dek Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray ve Konyaspor adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Zorlu Tuzlaspor - Başakşehir karşılaşmasını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
TUZLASPOR: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
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