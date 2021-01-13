Kupada heyecan ATV ve A Spor'da sürüyor!

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu üç maçla sürüyor. Dev heyecan ATV ve A Spor’dan futbolseverlere ulaşacak.

Giriş: 13.01.2021 01:58

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı 3 maçla devam edecek. Günün ilk maçında 15.45'te Konya ile Gaziantep FK karşılaşacak. 18.45'te Tuzla'yla Başakşehir kozlarını paylaşacak. Bu iki maç A Spor'dan yayımlanacak. 20.45'te Beşiktaş'ın Rize'yi ağırlayacağı maç ise ATV'den izleyiciyle buluşacak.

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