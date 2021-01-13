Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden de naklen izleyebilirsiniz.
KONYASPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Konyaspor: Eray, Anicic, Ahmet, Ali, Skubic, Ömer Ali, Bytqi, Musa, İsmail, Eduok, Daci
Gaziantep FK: Çağlar, Djilobodji, Kubilay, Tosça, Olkowski, Güray, Ribeiro, Furkan, Mirallas, Morais, Enver Cenk
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