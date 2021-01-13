Konyaspor-Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Başlama düdüğü 15.45'te çalan mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 13.01.2021 15:41 Güncelleme: 13.01.2021 16:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden de naklen izleyebilirsiniz.

KONYASPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Anicic, Ahmet, Ali, Skubic, Ömer Ali, Bytqi, Musa, İsmail, Eduok, Daci

Gaziantep FK: Çağlar, Djilobodji, Kubilay, Tosça, Olkowski, Güray, Ribeiro, Furkan, Mirallas, Morais, Enver Cenk

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