Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden de naklen izleyebilirsiniz.

KONYASPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Anicic, Ahmet, Ali, Skubic, Ömer Ali, Bytqi, Musa, İsmail, Eduok, Daci

Gaziantep FK: Çağlar, Djilobodji, Kubilay, Tosça, Olkowski, Güray, Ribeiro, Furkan, Mirallas, Morais, Enver Cenk



