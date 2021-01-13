Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu.

Konyaspor'un golleri 11. dakikada Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner'den gelirken konuk ekibin tek golünü uzatma dakikalarında Muhammet Demir kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor adını çeyrek finale yazdıran taraf olmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Bytyqi'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Daci'nin kafa pasında Anicic plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada sol kanatta rakibinden kaptığı topla ceza sahasına kadar giren Ömer Ali Şahiner, topu ağlara gönderdi: 2-0.

44'üncü dakida Güray'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Eray topu çeldi.

45'inci dakikada Skubic'in ortasında ceza sahasında Musa'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

68'inci dakikada ceza sahasında Daci'nin şutu kaleci Çağlar'dan döndü. Topu önünde bulan Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışından Musa'nın şutu üstten auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında karambolde Kubilay'ın kafa pasında Muhammed röveşata vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

