Beşiktaş Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı | CANLI İZLEYİN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 13.01.2021 19:47 Güncelleme: 13.01.2021 20:44

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor. Hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor'u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor. Karadeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında kazanarak çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...



BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ - Utku, Necip, Welinton, Montero, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar

ÇAYKUR RİZESPOR - Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 20:45'te başladı ve ATV'de canlı yayınlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Aleksic'ten jeneriklik gol!
Tuzlaspor 1-5 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı | CANLI İZLEYİN
Okan Buruk'tan flaş sözler! Ayrılmak isteyen oyuncularımız var
Konyaspor-Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
BİZE ULAŞIN