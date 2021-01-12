Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Penaltılar şansımız olsa Galatasaray'ı eleyebilirdik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, penaltılar sonucu elendikleri Galatasaray maçının ardından konuştu.

Hamzaoğlu, "Bugün disiplinli bir maç oynadık. Uzatmalara kadar bunu sürdürdük ama futbol böyle bir şey. Saniyelik bir konsantre kaybı sonucu golü yedik. Penaltılarda biraz şansımız olsa eleyebilirdik. Kısmet böyleymiş. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." dedi.

Maçın ardından soyunma odasında futbolcularının oldukça üzgün olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Soyunma odasında uzatmada yediğimiz golün üzüntüsü vardı tabii ama futbol böyle. Artık önümüzdeki lig maçına hazırlanmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.