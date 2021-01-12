Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI İZLEYİN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Serkan Ok yapıyor.







YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Zeki, Ndayishimiye, Kubilay, Adem, Fofana, Umut.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Diagne.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 20:45'te başladı ve ATV'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur'da Artvin Hopaspor'u 2-0, 4. Tur'da Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve 5. Tur'da da Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

KUPADA 3. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul'da 0-0 sona ererken, Malatya'da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.