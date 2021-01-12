Sivasspor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Süper Lig temsilcisi Sivasspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş: 12.01.2021 18:38

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Süper Lig temsilcisi Sivasspor ile TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Maçın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan, Felix, Yasin, Ninga, Kayode

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Okan, Gökhan İnler, Traore, Sinan, Yunus Akgün, Sedat, Lanzafame

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı saat 18:45'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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