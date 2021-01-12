Kupa şöleni ATV ve A Spor'da!

TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Türkiye'nin kupasında son 16 turu üç karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında 15.45'te Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 18.45'te ise Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu iki mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Günün son maçında ise Yeni Malatya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 20.45'teki mücadele ATV'den ekranlara gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların öncesi ve sonrasında, A Spor yayınlarıyla futbolseverlere bir şölen yaşatacak. Yarın ve perşembe günkü 5 maçla çeyrek finale kalan takımların belirleneceği son 16'da Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak.



BUGÜN

15.45 Bursa-Antalya A Spor

18.45 Sivas-Adana DS A Spor

20.45 Malatya-G.Saray ATV



YARIN

15.45 Konya-G.Antep FK A Spor

18.45 Tuzla-Başakşehir A Spor

20.45 Beşiktaş-Ç. Rize ATV



PERŞEMBE

18.45 Alanya-BB Erzurum A Spor

20.45 F.Bahçe-Kasımpaşa Ümit Öztürk