Kupa şöleni ATV ve A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, üç maçla başlıyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmalar ATV ve A Spor’da olacak

Giriş: 12.01.2021 06:50
TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Türkiye'nin kupasında son 16 turu üç karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında 15.45'te Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 18.45'te ise Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu iki mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Günün son maçında ise Yeni Malatya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 20.45'teki mücadele ATV'den ekranlara gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların öncesi ve sonrasında, A Spor yayınlarıyla futbolseverlere bir şölen yaşatacak. Yarın ve perşembe günkü 5 maçla çeyrek finale kalan takımların belirleneceği son 16'da Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak.

BUGÜN
15.45 Bursa-Antalya A Spor
18.45 Sivas-Adana DS A Spor
20.45 Malatya-G.Saray ATV

YARIN
15.45 Konya-G.Antep FK A Spor
18.45 Tuzla-Başakşehir A Spor
20.45 Beşiktaş-Ç. Rize ATV

PERŞEMBE
18.45 Alanya-BB Erzurum A Spor
20.45 F.Bahçe-Kasımpaşa Ümit Öztürk

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