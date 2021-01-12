Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i belli oldu! CANLI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. ATV'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmada kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Giriş: 12.01.2021 19:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan maçtı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Serkan Ok yapacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Henüz açıklanmadı.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Diagne

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU
Galatasaray, 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur'da Artvin Hopaspor'u 2-0, 4. Tur'da Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve 5. Tur'da da Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

KUPADA 3. RANDEVU
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul'da 0-0 sona ererken, Malatya'da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.


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