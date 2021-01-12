Bursaspor Antalyaspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Akdeniz temsilcisi çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Giriş: 12.01.2021 15:45 Güncelleme: 12.01.2021 17:35

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Son 16 turu ilk maçında Bursaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Yasin Kol'un yönettiği karşılaşma konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Hakan Özmert (pen.), Gökdeniz Bayrakdar ve Adis Jahovic'ten geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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