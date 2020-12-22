Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçların programını açıklandı.

Giriş: 22.12.2020 16:10

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

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