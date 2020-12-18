Lider Tuzla’dan sürpriz

Sürprizlere sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürpriz de TFF 1. Lig lideri Tuzlaspor'dan geldi. İstanbul temsilcisi, konuk olduğu Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle kupanın dışına itti. Mavi-beyazlıları Son 16'ya taşıyan golleri 32'de frikikten Vedat Bora ve 42'de Sarr kaydetti.