Kupa beyi Konya!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2016-17 şampiyonu Konyaspor, TFF 1. Lig'den Altınordu karşısında sürprize izin vermedi. Kadrosunda yabancı bulundurmayan ve altyapısıyla dünyada adından söz ettiren Altınordu, maçta öne geçen taraf oldu. 12'de kaleci Eray'ın ceza sahasında bir anlık hatasından faydalanıp ayağındaki topu alan Enis, ağları sarstı: 0-1. Konya, 21'de 16 yaşındaki Ahmet Karademir'le ilk yarı skorunu ilan etti: 1-1.

YEDEKLERLE TURLADI

İkinci devrede 74. dakikaya 1-1'lik eşitlikle girilirken, sahneye kulübeden gelen Ömer Ali Şahiner ve Milosevic çıktı. Milosevic'in başlattığı akında Miya'nın kaleciden dönen vuruşunu Ömer Ali Şahiner tamamladı: 2-1. 80'de de Ömer Ali'nin pasına hareketlenen Milosevic fileleri havalandırıp Son 16'yı ilan etti: 3-1.



KONYALI AHMET TARİHE GEÇTİ

Altınordu karşısında beraberlik golünü atan 16 yaşındaki Ahmet Karademir, daha önce Konyaspor'da oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti. Genç kanat oyuncusu, İzmir ekibinin ağlarını havalandırıp en genç gol atan futbolcu olarak da Konyaspor tarihine adını yazdırdı.

GENÇLER GÜZEL İŞLER YAPTI

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç futbolcularına ayrı bir parantez açtı. Kartal, "Ahmet, Şener, Ali, İzzet, Emre güzel işler yaptı. Gurur duyduk. Ahmet'in attığı gol hepimizi ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

SONLARA DOĞRU OYUNDAN DÜŞTÜK

Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu, Konyaspor gibi güçlü bir rakipleri karşısında oyunu iyi tuttuklarını ancak sonunu getiremediklerini vurguladı. Eroğlu, "Maçın son 15 dakikasında oyundan düştük ve bu bize pahalıya patladı" dedi.