Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve heyecan A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI YAYIN - KURA ÇEKİMİ

ASpor CANLI YAYIN

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak son 16 turunda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı kupada son 16 turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kura çekimine kulüp temsilcileri katılmıyor.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Yeni Malatyaspor

Bursaspor

Kasımpaşa

Rizespor

Galatasaray

Erzurumspor

Gaziantep FK

Alanyaspor

Adana Demirspor

Fenerbahçe

Konyaspor

Antalyaspor

Tuzlaspor

Sivasspor

Başakşehir

Beşiktaş