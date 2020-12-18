CANLI YAYIN | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekiliyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekiliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı ve A Spor'dan canlı yayınlanan kura çekimini, haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş: 18.12.2020 14:32

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve heyecan A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI YAYIN - KURA ÇEKİMİ

ASpor CANLI YAYIN

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak son 16 turunda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı kupada son 16 turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kura çekimine kulüp temsilcileri katılmıyor.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Yeni Malatyaspor
Bursaspor
Kasımpaşa
Rizespor
Galatasaray
Erzurumspor
Gaziantep FK
Alanyaspor
Adana Demirspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Antalyaspor
Tuzlaspor
Sivasspor
Başakşehir
Beşiktaş

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