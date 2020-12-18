Antalya tek golle 16’da

Kupanın favorilerinden Antalyaspor, TFF 1. Lig'den rakibi Boluspor'a şans tanımadı. Akdeniz ekibi, konuk ettiği Yarenler'i tek golle geçti ve adını Son 16'ya yazdırmayı başardı. Kırmızı-beyazlılara turu getiren golü, 52. dakikada 19 yaşındaki sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaydetti.