Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da son tango

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu, bugün oynanacak 6 maçla sona eriyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmaların ardından 5. Tur heyecanı yerini Son 16 turuna bırakacak.



Saat 13.00'teki Gençlerbirliği-Altınordu ve Konyaspor- Altınordu maçları A Spor'dan dönüşümlü ekranlara gelecek.

Bugünkü diğer 4 mücadele ise A Spor'dan kesintisiz olarak yayımlanacak. A Spor'da karşılaşmalar öncesinde özel röportajlar, analizler, maç yorumları ve perde arkası görüntüler yer alacak.