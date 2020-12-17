Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da son tango

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur maçları bugün oynanacak 6 maçla sona eriyor. Birbirinden çekişmeli 6 karşılaşma da A Spor ekranlarından yayımlanacak.

Giriş: 17.12.2020 06:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu, bugün oynanacak 6 maçla sona eriyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmaların ardından 5. Tur heyecanı yerini Son 16 turuna bırakacak.

Saat 13.00'teki Gençlerbirliği-Altınordu ve Konyaspor- Altınordu maçları A Spor'dan dönüşümlü ekranlara gelecek.

Bugünkü diğer 4 mücadele ise A Spor'dan kesintisiz olarak yayımlanacak. A Spor'da karşılaşmalar öncesinde özel röportajlar, analizler, maç yorumları ve perde arkası görüntüler yer alacak.

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