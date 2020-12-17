Sivasspor Giresunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Sivasspor sahasında Giresunspor ile karş karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Kayode kaydetti.

Bu sonuçla Rıza Çalımbay'ın öğrencileri adını Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yazdırdı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

MAÇTAN DAKİKALAR:

14'üncü dakikada soldan aldığı topla hareketlenen Robin Yalçın, ceza alanına yaklaşıp plase vurdu, top yandan auta gitti.



23'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Fayçal pas olarak kullandı. Kone'nin yerden şutunda seken topu önüne alan Kerem yerden kaleye gönderdi, kaleci 2 hamlede topu kontrol etti.



25'inci dakikada sağdan Kerem'in ortasında arka direkte Felix'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



36'uncu dakikada sol kanattan Uğur ceza alanına ortaladı, arka tarafta gelişine yerden Kerem vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



44'üncü dakikada orta alanda Fayçal'ın pasında önünü boşaltan Kone şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.



49'uncu dakikada orta alanda rakibinden tpu kurtaran Traorö sert vurdu, Ali Şaşal'ın çeldiği topu savunmada Appindangoye kornere gönderdi.



68'inci dakikada Giresunspor atağında orta alanda Traore'nin pasında ceza alanına girerken Yasin vurdu, top üstten dışarı gitti.



76'ncı dakikada sol kanattan Fayçal'ın kullanılan köşe vuruşunda Hakan yükseldi, kafa vuruşunda direk dibinden top az farkla dışarı gitti.



81'inci dakikada sağ kanatan ceza alanına giren Hayrullan'ın yerden vuruşunda Ali Şaşal köşeden topu kornere çeldi.



85'inci dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Barajdan dönen topa bir kez daha vurdu, savunmadan seken top Hakan'ın önünde kaldı, yakın mesafeden vuruşunu kaleci çeldi.



90+2'nci dakikada orta alanda topla buluşan Kone'nin ara pasında ceza alanına giren Kayode'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşma ev sahibi Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.