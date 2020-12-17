Liderden şov

Süper Lig'in sürpriz lideri Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da liderliğin hakkını verdi. Turuncu-yeşilliler, TFF 1. Lig'de yer alan Adanaspor'u 5 golle uğurladı. İlk yarı; Mustafa ve Fatih'in gollerine karşılık Adana'dan Roni'nin sayısıyla 2-1 Akdeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.



YILDIZLAR SAHNEDE

İkinci yarıda maçın yıldızlarından Mustafa, 69'da skoru 3-1 yaptı. Bu dakikadan sonra kulübeden gelen Bakasetas- Bareiro ikilisi sahne aldı. 85'te Bakasetas'ın başlattığı akında Bareiro asisti yaptı, Umut golü buldu. 90. dakikada da Bakasetas'ın kaleciden dönen şutunu Bareiro ağlara gönderip, Son 16 turunu ilan etti.