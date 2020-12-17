Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Konyaspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Altınordu maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.