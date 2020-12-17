Hugo da yetmedi

Fırtına'da hücum oyuncuları etkisiz kalınca golleri Vitor Hugo attı. Adana Demirspor 2 defa öne geçerken, Brezilyalı stoper 2 golüyle skoru dengeledi. Savunmada da büyük savaş veren tecrübeli oyuncunun çabası yeterli olmadı. Penaltılara giden maçta o da kaleci Vedat Karakuş'a takıldı. Mücadele sonunda arkadaşları onu teselli etti.