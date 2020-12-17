Hugo da yetmedi

Fırtına'da hücum oyuncuları etkisiz kalınca golleri Vitor Hugo attı. Adana Demirspor 2 defa öne geçerken, Brezilyalı stoper 2 golüyle skoru dengeledi.

Giriş: 17.12.2020 06:50

Fırtına'da hücum oyuncuları etkisiz kalınca golleri Vitor Hugo attı. Adana Demirspor 2 defa öne geçerken, Brezilyalı stoper 2 golüyle skoru dengeledi. Savunmada da büyük savaş veren tecrübeli oyuncunun çabası yeterli olmadı. Penaltılara giden maçta o da kaleci Vedat Karakuş'a takıldı. Mücadele sonunda arkadaşları onu teselli etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da son tango
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan "Kadroyu o kurmuyor" iddialarına yanıt!
BİZE ULAŞIN