Gençlerbirliği-Tuzlaspor | Konyaspor-Altınordu (CANLI İZLE)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor... A Spor'da dönüşümlü yayınlanacak karşılaşmalarda Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u, İttifak Holding Konyaspor ise Altınordu'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...
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