Dadaş Kupa'da patladı

Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde son 3 maçını kaybeden BB Erzurum, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 3. Grup'tan Esenler Erokspor'u konuk etti. Mavi-beyazlılar, rakibini 5-1 yenerek uzun bir süre sonra galibiyet sevinci yaşadı. Erzurum'un gollerini; 7 ve 20'de Emrah Başsan, 31'de Hamroun, 66'da Osman Çelik ve 76'da Ömer Şişmanoğlu kaydederken, Erok'un tek golünü 24'te Muammer Sarıkaya kaydetti.



ÇİMŞİR İDDİALI

Erzurum'da ilk galibiyetine imza atan Hüseyin Çimşir, turladıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Beşiktaş maçında da puan hedeflediklerini vurguladı. Çimşir, "Puan ya da puanlar almaya gideceğiz oraya" dedi.