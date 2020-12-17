Büyük hüsran

Trabzonspor geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u finalde mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Ligde de Başakşehir ile uzun süre şampiyonluk yarışını sürdürmüştü. Bu yıla ise hiç de istediği gibi başlayamadı. Önce ligde tökezleyip Eddie Newton döneminde küme düşme hattına kadar gerileyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile biraz kıpırdamıştı. Ancak ligde stop ettikten sonra bir büyük şoku da kupada yaşadılar. Fırtına, son şampiyonu olduğu kupanın daha 5. Turu'nda Adana Demirspor'a evinde penaltılarla elendi.



BAKER TAKILDI

İkinci yarının hemen başında Yunus Akgün ile Adana Demir 1-0 öne geçti. 55'te Hugo eşitliği sağladı: 1-1. 79'da Mehmet Akyüz, Güney ekibini yeniden üstünlüğe taşıdı: 1-2. 90+2'de yine Hugo sahne aldı: 2-2. Herkes uzatma beklerken 90+7'de Trabzonspor penaltı kazandı. Baker atsa Fırtına turlayacaktı ancak Vedat kurtardı. Uzatma bölümünde iki takım da goller kaçırdı. Penaltılarda günün başarılı ismi Vedat yine sahne aldı. Toplamda 6-5'lik skorla Adana Demir turladı, bordo-mavililer yıkıldı.



RAPORU SUNUYOR

Abdullah Avcı bugün yönetimle bir araya gelecek. Ara transferde istediği 7 ismi idarecilere iletecek. En az 4'ünün transferini istiyor. Campi ve Hosseini'nin gidişine onay verdi. Bazı genç futbolcular da tecrübe için kiralanacak.