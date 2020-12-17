Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlıyor.
A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Güven, Larin, Atakan Üner
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Onur, Alperen, Abdussamed, İbrahim, Suat, Şahin, Ahmet Furkan, Asım, Sefa, Mertcan
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı saat 21:00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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