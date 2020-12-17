Başakşehir Turgutluspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Başakşehir sahasında Turgutluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Giriş: 17.12.2020 17:54 Güncelleme: 17.12.2020 18:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Başakşehir ile Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba

Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim.

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Turgutluspor maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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