Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Başakşehir ile Turgutluspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba



Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim.



BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Turgutluspor maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.