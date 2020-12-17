Başakşehir - Turgutluspor | CANLI İZLEYİN Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Başakşehir sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Turuncu-lacivertliler, 2. Lig temsilsini mağlup edip yoluna devam etmek isterken konuk ekip güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmak istiyor. Müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 17.12.2020 17:54 Güncelleme: 17.12.2020 19:05

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 2. Lig temsilcisi Turgutluspor ile karşılaşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba

Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim.

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Turgutluspor maçı saat 19:00'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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