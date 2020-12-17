Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 2. Lig temsilcisi Turgutluspor ile karşılaşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...





BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba



Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim.



BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Turgutluspor maçı saat 19:00'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.



