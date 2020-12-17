Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 2. Lig temsilcisi Turgutluspor ile karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen turuncu-lacivertliler mücadeleyi 7-0 kazanarak rahat bir galibiyet aldı.



Başakşehir'e turu getiren golleri Aleksic, Demba Ba, Kerim Frei, Chadli ve Gulbrandsen (3) attı.



Bu sonuçla turuncu-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.