Başakşehir Turgutluspor 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Başakşehir sahasında Turgutluspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı 7-0 kazanan ev sahibi ekip son 16 turuna adını yazdırdı. Başakşehir'e turu getiren golleri Aleksic, Demba Ba, Kerim Frei, Chadli ve Gulbrandsen (3) kaydetti.

Giriş: 17.12.2020 17:54 Güncelleme: 17.12.2020 20:43

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 2. Lig temsilcisi Turgutluspor ile karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen turuncu-lacivertliler mücadeleyi 7-0 kazanarak rahat bir galibiyet aldı.

Başakşehir'e turu getiren golleri Aleksic, Demba Ba, Kerim Frei, Chadli ve Gulbrandsen (3) attı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu CANLI İZLEYİN | Ziraat Türkiye Kupası
Başakşehir Turgutluspor 7-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor Giresunspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Antalyaspor-Boluspor: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği - Tuzlaspor: 0-2 | GOLLERİ İZLE - Ziraat Türkiye Kupası
BİZE ULAŞIN