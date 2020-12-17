Bakasetas coştu bir kere

Beşiktaş maçının yıldızı Bakasetas, Türkiye Kupası'nda da sonradan oyuna girmesine rağmen takımına büyük katkı sağladı.
Giriş: 17.12.2020
06:50
Beşiktaş maçının yıldızı Bakasetas, Türkiye Kupası'nda da sonradan oyuna girmesine rağmen takımına büyük katkı sağladı. Yunan 10 numara, 4. golde atağı başlatan isim olurken, son golde de kaleciden dönen şutunu Bareiro ağlara gönderdi.
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