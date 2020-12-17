Antep doludizgin

Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan G.Antep FK, kupada da hedefine doludizgin ilerliyor. Kırmızı-siyahlılar, 2. Lig Beyaz grubun iddialı ekibi Kocaelispor'u yıldız isimleriyle elemesini bildi. Bahattin'in golüyle geriye düşen Sumudica'nın öğrencileri, Kozulj, Mirallas ve Maxim'le 3-1'i buldu. 88'de Cerem Talha'nın golü Körfez temsilcisine yetmedi ve Son 16 sevincini yaşayan Antep oldu.





MİRALLAS ŞOVA DEVAM EDİYOR

G.ANTEP FK'nin Belçikalı yıldızı Mirallas, kupayı da boş geçmedi. Başakşehir maçında gol perdesini açan 33 yaşındaki forvet, Kocaeli karşısında da oyuna girer girmez takımını öne geçiren golü kaydetti.



SUMUDICA SAHAYA DÖNDÜ

G.ANTEP FK'de teknik direktör Marius Sumudica, yedek kulübesine döndü. Başakşehir maçında cezası nedeniyle tribünde olan Rumen hoca, cezasını tamamladı ve Kocaelispor maçıyla sahaya ayak bastı.