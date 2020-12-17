Antalyaspor-Boluspor: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

ANTALYASPOR 1-0 BOLUSPOR (52' Gokdeniz Bayrakdar)