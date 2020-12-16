Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat A Spor'da!

Ziraat Kupası 5. turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dün 5 karşılaşma geride kalırken bugün de 5 müsabaka oynanacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, adını bir üst tura yazdıracak. Saat 13.00'teki Erzurumspor-Esenler Erok ile 14.00'teki Gaziantep FK-Kocaelispor maçları A Spor'dan dönüşümlü yayınlanacak. Bugünkü diğer 3 maç ise kesintisiz olarak ekrana gelecek. A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar, analizler, maç yorumları ve perde arkası görüntüler yer alacak.