Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçları hız kesmeden devam ediyor. Bugün oynanacak 5 karşılaşma da A Spor ekranlarından yayımlanacak.

Giriş: 16.12.2020 06:50

Ziraat Kupası 5. turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dün 5 karşılaşma geride kalırken bugün de 5 müsabaka oynanacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, adını bir üst tura yazdıracak. Saat 13.00'teki Erzurumspor-Esenler Erok ile 14.00'teki Gaziantep FK-Kocaelispor maçları A Spor'dan dönüşümlü yayınlanacak. Bugünkü diğer 3 maç ise kesintisiz olarak ekrana gelecek. A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar, analizler, maç yorumları ve perde arkası görüntüler yer alacak.

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